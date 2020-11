Tak trochu odlišný a iný víkend

Piatok. 16:30 hod. Preplnená MHD, na tvárach ľudí badať uvoľnenosť, spokojnosť, ale i únavu. Dotrielil víkend a pre milióny ľudí na svete znamená tento čas odpočinok.

Vypnú od pracovných záležitostí, budú sa venovať rodine, záľubám, na ktoré behom týždňa nemajú priestor. Štrikovanie, varenie, vychádzka do prírody, turistika a desiatky ďalších možností, ako sa poriadne vyrelaxovať.

Čo sa snažím povedať úvodným krátkym odstavcom? Hneď, hneď, trpezlivo a postupne. Pre mňa znamená víkend taktiež odpočinok, no v trocha inom smere. „Priateľu, ak v sobotu nepracujem, tak si hneď po obede ľahnem k telke a svetu sa ukážem po poslednom večernom zápase,“ riekol mi nedávno jeden z kamarátov. Už akiste viete, kam smerujem. Och, zase ten šport, zlatinko?

video //www.youtube.com/embed/49u6NrAmpQo

Ak futbalistu pred zápasom nenamotivuje takýto dav, tak čo potom?

adšenci po celom svete sa zgrupujú. Prichádza víkend, správne. A tento fakt znamená jediné – futbal. Taký istý je aj hrdina nášho krátkeho príbehu, volajme ho Albert. V piatok popoludní sa na papieri hemží rozpis zápasov, ktoré sa doslova pretláčajú. Verte tomu, naozaj sa stáva, že v jednom čase sa hrajú dva, tri kvalitné duely. Ktorý pozerať? Ktorý má potenciál na najväčšiu zábavu? Simultánne sledovanie neprináša žiadaný výsledok, pretože každé funguje iba na 50 percent a práca chvatná, málo platná. Predstavte si, že čítate knihu, no zároveň vám do uší znie tvrdá hudba. Neuskutočniteľné, aby ste sa dokázali sústrediť na knihu.

Albert nechce konať unáhlene, preto sa v piatok rozhodne podľa pocitov. Wolverhampton – Southampton v Premier League? Union Berlín – Wolfsburg v Bundeslige a súboj strelcov Max Kruse verzus Wout Weghorst? Dofrasa, ale aj La Liga predostrela pútavé zápolenie - ambiciózny Betis Sevilla vyzve stále zlepšujúce sa madridské Getafe, skromný, no sympatický klub. Maratón na tretiu štartuje teda už v piatok večer, kedy sú na programe predohrávky. Ide o akési predjedlo, chuťovky na zlusknutie pod jeden zub, aby sa divák naladil na nekonečnú porciu počas soboty a nedele. Aspoň takto sa k situácii stavia Bertík.

Keďže k Španielsku a Anglicku má bližšie ako k 80-miliónovemu národu so 16 federálnymi štátmi od Bavorska na juhu, Saska, Porýnia až po Šlezvicko-Holštajnsko na severe, vyberá dve vyššie spomenuté krajiny. Španielsko mu síce imponuje kultúrou, počasím a jedlom, no Premier League je nadosmrti verný. Krátko pred 23:00 večer by už mohol nahlas kričať, že jeho selekcia bola správna. Nemecké stretnutie demonštrovalo nudu, obaja strelci boli detronizovaní a slovo si vzali obrany. 0:0 a tri strely na bránu dohromady. Anglická bitka? Štôs šancí, brankári na vysokej úrovni, štyri banány, jeden krajší ako druhý. Piatok za nami, Albert sa ukladá spať, víkend si prichystal niekoľko lahôdok.

Poznáte pocit, keď sa na niečo veľmi tešíte a posúvate čas? Rozhodne, tu ide o ten lepší prípad tískania hodinových ručičiek smerom dopredu. Bertie by vedel rozdávať pozitívnu náladu, od rána srší radosťou a smiechom, no všetko je pochopiteľné. Začíname zápasom Chelsea – Manchester United (13:30), o 16:15 prichádza na rad vojna všetkých futbalových vojen – FC Barcelona – Real Madrid. Koniec? Ale kdeže!

video //www.youtube.com/embed/Yc-7IQqcqeM

Hymna Realu Madrid, ktorá glorificky demonštruje pompéznosť 34-násobného majstra španielskej La Ligy.

Fanatik ako Albert nemá nikdy dosť, i keď desiatky ľudí v jeho okolí sa mu nestačia už roky čudovať. Čo vidíš na tom futbale, že sa naň dokážeš dívať stovky hodín? 22 bláznov, jedna lopta a hrozná nuda. Al má však jednu zásadu – „Ak sa niečomu nerozumieš, tak do toho nekecaj.“ Preto sa ani nijakým spôsobom nesnaží mrhať energiou na ľudí, ktorí sa jednostaj čudujú namiesto toho, aby pričuchli k rozprávkovokrásnej hre a nechali sa do nej aspoň sčasti stiahnuť.

Večerná dvojporcia pozostáva z heavy metalového futbalu pána Kloppa v Liverpoole, ktorý čelí silnému Tottenhamu. Ak by sa aj zápas nedopadol podľa jeho modlitieb, dvaja šéfovia lavičiek postavení pri postrannej čiare zaručia dávku zaujímavých momentov. Veď na Mourinhove cynické a ironické grimasy sa nevie vynadívať už od čias, keď „The Special One“ docválal do Anglicka.

Sobotný harmonogram sa chýli do zdarného konca, hodinky ukazujú čosi po 22:35 a Cristiano Ronaldo zasa vystrájal. Ten čarovný chlap, ktorý popiera zákony starnutia vrcholových športovcov, si zgustol na Udinese a uštedril mu trojité KO. Au. Zatiaľ čo iní ľudia majú za sebou niekoľkohodinové výchádzky do prírody, zacvičili si, Albert stihol trikrát venčiť psíka. Jeho rozkošný maltezák je však zvyknutý, pretože veľa pohybu nepotrebuje a so svojím pánom si veľmi rád pozrie futbal na deke, ktorú si roztomilý štvornohý chlpatec vyárendoval pri príchode do rodinky v roku 2016.

Šialené tempo sa vinie i nedeľou. Vonku prituhuje, veď kalendár preklápa jeseň so zimou. Albert však nebýva na chladnom severe, a tak ho úplný ľad obchádza. Obdobie blížiacich sa Vianoc miluje, preto mu neprekážajú ani nízke teploty. Na deň zvaný nedeľa prišla tiež kopa zaujímavých pasovačiek.

Polhodinku po zjedenej rajčiakovej polievke, zemiakovom pyré, kuracom rezníku a čerstvom uhorkovom šaláte prichádza na rad... Preboha, hádam nie zase futbal? Jemu raz z neho preskočí! Berto začína malou bitkou o Londýn v podaní West Hamu a Fulhamu, ktorá je predkrmom. Nasleduje Derby della Capitale o Rím. Lazio vs. AS Rím. Nezmieriteľní rivali v meste, kde si musíte dávať veľkého bacha, aby ste v oblasti toho druhého neskončili v problémoch. Jeho miláčik bol však dlhodobo Francesco Totti, preto vie, komu praje po poslednom hvizde rozhodcu tri body, i keď vĺčkovský Il Capitano už za AS nehrá.

video //www.youtube.com/embed/ItjjLIpXwOY

92. minúta, nádherná strela Nica Zaniola asi z 30 metrov a AS Rím vyhráva 1:0. „Kiežby tu sedel aspoň jeden z toho nekonečného zástupu negatívcov, ktorí stále iba kibicujú na futbal a nevidia jeho krásu. Teraz by dostali odpoveď. Aaaale čo... kašľať na nich,“ povzdychne si bohatier nášho príbehu a už pomaly prelaďuje. Víkend zakončí v Miláne. Iste, mesto módy, ale tej on nikdy neprišiel na koreň. Náboženstvo zvané futbal a v akcii nesmrteľný Zlatan Ibrahimovič v drese AC Miláno. Dnes si bude musieť siahnuť naozaj na dno, do mesta prišiel doterajší prekvapujúci líder tabuľky Atalanta Bergamo. Brilantný finiš maratónu! 3:3, Zlatan nechal v bráne hostí dva darčeky, ktoré im nabetón nespôsobili radosť v tvárach.

Albert videl behom 48 hodín osem kompletných futbalových ruvačiek. So všetkým, čo k nim patrí. Občasní priaznivci najpopulárnejšej hry by mali dosť aj na mesiac, no tu sa bavíme v iných rovinách. Keďže nie je možné vidieť úplne všetko, na štartovej čiare nového týždňa treba aspoň prostredníctvom zostrihov skontrolovať, čo sa udialo v ďalších X zápasoch.

Čakačka celý týždeň? Cha-cha. Šport nikdy nespí, Albert si taktiež so spánkom nevytvoril doživotný vzťah. Má šťastie, pretože NBA a NHL sa aktuálne nehrajú. Ale počkajte, keď príde aj na ne. Kedy ten človek zažmúri oka? Nuž, skalopevne povieme, že „spí sa v hrobe“? On sa touto teóriou riadi. Koniec-koncov, čo iné ostáva šuhajovi sledujúcemu päť športových disciplín spôsobom, ktorému iní nedokázali pochopiť. A podľa všetkého ani nepochopia.

Už v utorok a stredu je na programe Liga majstrov a tú Albert nemôže vynechať. Tento kolotoč sa zastaví až niekedy v lete... Hops, možno len na pár týždňov, veď sa chystá európsky šampionát vo futbale. Bertie zasvätil gigantickú časť svojho života športu a často si kladie otázku „Čo by bolo, keby som nikdy nezačal sledovať šport?“ Odpovieme mu? Asi by bol rovnaký, ako ďalšie tisíce obyvateľov. A takýto prístup mu nikdy nevoňal, pretože ľudia si vás zapamätajú vtedy, keď niečím vyčnievate z radu. Áno, presne takúto persónu stelesňuje aj Albert, ktorý je skutočnou osobou a autorom tohto článku v jednom. :)

